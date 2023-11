“La tutela della dignità della persona nel contesto sociale ed educativo”: mercoledì 15 la tavola rotonda a Unisalento

Si terrà mercoledì 15 novembre la tavola rotonda “La tutela della dignità della persona nel contesto sociale ed educativo” presso l'Aula dell'edificio 6, Complesso Studium 2000, dell'Università del Salento a Lecce.

In occasione del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, l'incontro alle ore 10.30 sarà l'occasione per affrontare alcune delle tematiche più importanti contenute nella nostra Carta.

I partecipanti

L’incontro rappresenta un primo momento di riflessione sulla Costituzione italiana, nell’anno del suo 75 esimo anniversario, cui ne seguiranno altri, sempre organizzati dall’Unione Italiana dei Giuristi Cattolici in collaborazione con l’Universita del Salento ed altre istituzioni locali e nazionali.

Alla giornata parteciperanno Enrico Mauro, docente di Diritto Amministrativo, Università del Salento; Elio Perrone delegato regionale e Presidente UGCI, Lecce; Maurizia Pierri, docente di Diritto costituzionale comparato italiano ed europeo, Università del Salento; Giovanni Tarantino, docente di Biodiritto dell’educazione, Università del Salento.