Trovata morta a Triggiano la donna scomparsa a Gallipoli due giorni fa

Hanno avuto un epilogo drammatico le ricerche della donna di 51 anni scomparsa martedì mattina da Gallipoli a bordo di una Peugeot 207 dopo avere lasciato un biglietto al fratello per comunicargli la volontà di volersi allontanare e di non non volere essere cercata: è stata trovata morta nella sua auto nel parcheggio della strada provinciale 60, a Triggiano, pochi chilometri Sud di Bari.

APPROFONDIMENTI IL CASO Gallipoli, scompare una donna di 51 anni SCOMPARSE Salento, fuga terminata: la ragazza telefona alla madre

Nessun segno di violenza

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Triggiano per verificare se si trattasse della persona segnalata nelle note diramate dalla Prefettura di Lecce dopo la riunione di martedì pomeriggio del tavolo tecnico per avviare il dispositivo di ricerca delle persone scomparse. La donna non presenta segni di violenza sul corpo, la salma è stata messa a disposizione della Procura di Bari che ora stabilirà se e quali accertamenti avviare per stabilire le cause della morte.

Il biglietto per il fratello

La donna si era allontanata da Gallipoli dopo le dimissioni dall'ospedale Sacro Cuore di Gesù dove era stata in cura per problemi di natura psichica. Qualche chiarimento su questa tragedia potrebbe arrivare dal contenuto del biglietto indirizzato al fratello.