Gallipoli, scompare una donna di 51 anni

Un altro allarme scomparsa nel Salento, dopo quello della ragazza di 17 anni, di Maglie, allontanatasi nella serata di lunedì dalla sua casa . A Gallipoli ha fatto perdere le tracce una donna di 51 anni.

Biglietto al fratello

Si è dileguata questa mattina alla guida di una Peugeot 207 targata DG123TF, dopo essere stata dimessa dall'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dove era stata in cura - hanno appreso le forze dell'ordine - per problemi di depressione. Ha lasciato un biglietto indirizzato al fratello che tuttavia non sta dando alcun contributo alle ricerche. Se ne stanno occupando polizia e carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, in base al dispositivo attuato dalla Prefettura per la ricerca delle persone scomparse. E su Gallipoli e dintorni gira anche un elicottero in queste ore. Non aiuta le ricerche la scelta di questa donna di non portarsi appresso il telefono cellulare.