Troppo vento, crolla un'impalcatura. Paura in periferia e danni a due auto

Paura a Lecce in serata quando, a causa del forte vento, un'impalcatura è crollata in una zona periferica della città. Per fortuna, in quel momento non passava nessuno per strada: pezzi di impalcatura, infatti sono precipitati al suolo andando a colpire due auto che erano parcheggiate proprio sotto e causando ingenti danni. Per fortuna non si registrano feriti.

(Foto di Filippo Montinari)

L'episodio si è registrato intorno alle 19.30 in via Silvio Pellico a Lecce.

Un forte boato è stato avvertito in strada dai residenti del condominio dove l'impalcatura era montata per dei lavori. Tra le possibili cause del crollo, una improvvisa quanto forte folata di vento di tramontana, che in queste ore sta sferzando l'intero Salento.

L'arrivo dei vigili del fuoco



L'allarme immediato ha richiamato sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e stanno intervenendo per risolvere il distacco di alcuni elementi del ponteggio rotti. Nella caduta della struttura sono state danneggiate due auto di proprietà di alcuni residenti, parcheggiate in strada. Per fortuna nessun ferito. Sul posto per i rilievi presenti anche gli agenti di polizia locale.