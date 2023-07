Tricase, rubata la campana della cripta basiliana "Madonna del Gonfalone"

A Tricase, nella notte tra venerdì e sabato, un furto sacrilego ha privato la cripta basiliana "Madonna del Gonfalone" della sua campana in bronzo che troneggiava sul campanile a vele svettante sul presbiterio rialzato della stessa Cripta. Tale cmpana era stata donata da un devoto nel lontano 1986 e serviva da richiemo per le celebrazioni delle Messe vespertine delle domeniche estive e per dare il segno della festa nella ricorrenza annuale della celebrazione della memoria di Maria Regina dell'universo il 22 si agosto di ogni anno.

La cripta

La cripta della Madonna del Gonfalone è situata lungo la strada provinciale n. 184 che da Tricase va verso Alessano e si affaccia direttamente su questa strada pertanto gi ignoti che hanno perpretato il sacrilego furto erano probabilmente dei professionisti in quanto coperti dalle tenebre e senza alcun rumore hanno asportato la campana senza arrecare alcun segno di scasso al campanile a vela e hanno portato via campana, cicogna e persino la corda legata al battacchio.

Il sacrilego furto non orba sola della campana la cripta di vetusta età ma offende profondamente il popolo cristiano, di Tricase e dintorni, che considera quelle chiesa una tappa importante per la devozione verso Maria.