Sempre più record: la famiglia con otto figli dà il benvenuto alla piccola Vittoria

La piccola Vittoria è appena nata ed è già un record: ha otto fratelli ed è, quindi l'ultima (ma chissà se in futuro non potrà arrivarle un altro fratellino o sorellina) di nove figli.

Vittoria è nata alle 15.43 di oggi presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase. Pesa 3,190 kg ed è alta 48 centimetri. «Siamo felicissimi. È un’emozione che non smette mai di creare gioia. Ogni volta che nasce un figlio, rinasciamo anche noi insieme a lui». Sono queste le prime parole dei genitori a poche ore dalla nascita.

Il parto naturale è andato bene ed è stato velocissimo.

Il primo gemito di Vittoria ha emozionato tutti. La sua nascita era molto attesa non solo dai parenti, ma da tutti coloro che avevano conosciuto e apprezzato la storia della famiglia di Alessano, nel Capo di Leuca.

Una scelta coraggiosa

In un’epoca segnata dal dramma della denatalità e dello spopolamento dei borghi, infatti, Matteo e Chiara hanno fatto una scelta coraggiosa viaggiando controtendenza e scegliendo di avere una casa piena di bambini. Matteo Amico ha 40 anni ed è un artigiano affermato. Si occupa di edilizia antica, ripristino di muretti a secco, pavimentazioni in pietra, scale, archi e ristrutturazione di immobili. Chiara Calsolaro, invece, ha 39 anni ed è mamma a tempo pieno! «I fratellini non vedono l’ora di conoscerla e prendersi cura di lei. Ognuno, nella nostra famiglia, ha i suoi compiti. Per i prossimi mesi, quello di tutti sarà di coccolare Vittoria. Non vediamo l’ora che torni a casa insieme alla mamma».

Otto figli (ora nove)

La famiglia dei record è composta da mamma, papà, Mattia (18 anni), Azzurra (14 anni), Francesco (12 anni), Riccardo (10 anni), Ludovica (5 anni), Enea (7 anni), Diego (3 anni), Luigi Maria di appena un anno e dalla piccola Vittoria che ha solo poche ore.

«Essere genitori è il lavoro più bello del mondo. Le difficoltà ci sono sempre, ma basta organizzarsi bene. La bellezza di ogni nascita è difficile da spiegare. Ci dona tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ci fa sentire felici», conclude Matteo emozionato per il fiocco rosa che presto appenderà sull’uscio di casa come simbolo di festa della famiglia e della comunità di Alessano.