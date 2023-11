Salento, 50enne ferito dai cavi elettrici mentre passeggia col cane

Colpito dai cavi elettrici mentre passeggia col cane: l'incidente si è verificato oggi alle 8 a Tricase, in contrada Mito, dove è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per soccorso a persona. Un uomo di 50 anni, questa la ricostruzione, stava passeggiando all'interno del suo terreno di campagna, dove attraversa una linea palificata che sostiene una rete elettrica di media tensione.

La dinamica

Nella sua proprietà si trova un albero di pino attraverso il quale passano i cavi elettrici. A causa di circostanze ancora in fase di accertamento, questi cavi si sono disallineati e sono caduti a terra. Mentre l'uomo passeggiava con il suo cane, è entrato in contatto con questi cavi, venendo sbalzato a terra.

L’uomo ha riportato una contusione al braccio con una prognosi di 20 giorni. Attualmente si trova presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

Al momento, le cause precise dell'incidente sono oggetto di indagine.