Pedina la ex e la tempesta di telefonate: arrestato stalker nel Salento

E' finito ieri sera ai domiciliari, arrestato dai carabinieri della stazione di Trepuzzi, che hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emessa dall’ufficio del gip del Tribunale di Lecce, un 51enne del posto raggiunto, lo scorso 10 dicembre, da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, dopo la denuncia presentata dalla donna.

Lei aveva lamentato continui tentativi di riappacificazione da parte dell’uomo che non si rassegnava alla fine della relazione e si era spinto al punto di pedinarla, seguirla sul posto di lavoro e a tenare di raggiungerla telefonicamente con chiamate o messaggi, così come aveva raccontato la donna nella denuncia ai carabinieri. Ieri sera il 51enne è finito ai domiciliari in quanto, così come appurato con successivi riscontri da parte dei militari dell’Arma locale, l’uomo avrebbe violato più volte l'imposto divieto di avvicinamento alla persona offesa, così come un mese fa era stato disposto dal gip Michele Toriello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA