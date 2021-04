"Sei troppo amico della mia ex", e lo colpisce con una bottiglia di birra alla nuca

Quell'amicizia non gli era mai piaciuta. Così, sospettando che l'amicizia fosse un paravento per qualcosa di più importante, ha aggredito e colpito con una bottiglia di birra quello che riteneva un rivale in amore. Peccato che di rivalità non ci sia nemmeno l'ombra. Visto che la donna contesa è la sua ex moglie che con lui ha chiuso da tempo. E che la sua vittima abbia ripetutamente ribadito che il rapporto con la donna è solo amicizia. Per questo un tarantino, si tratta di un pregiudicato di 33 anni, è stato denunciato e per lui è scattato il divieto di avvicinamento al malcapitato finito nel suo mirino.

L'AGGRESSIONE A BOTTIGLIATE

Il provvedimento è stato disposto nei confronti del tarantino ed è stato notificato dagli agenti della squadra Mobile di Taranto . Gli accertamenti della Polizia, infatti, hanno evidenziato come lo “stalker” abbia continuato imperterrito i suoi atteggiamenti vessatori nei confronti di quell' amico della sua ex moglie. Secondo lui, infatti, l'uomo non sarebbe stato solo un amico ma avrebbe allacciato una relazione sentimentale con la donna che, però, con lui ha rotto da tempo. Nonostante le denunce, infatti, l'ex marito avrebbe perseguitato la vittima sino allo scorso 17 marzo, quando lo ha affrontato minacciandolo e colpendolo a bottigliate sulla nuca, usando come arma una bottiglia di birra.

LO STALKER