Tre rapine in pochi minuti: terrore nel Nord Salento

Tre rapine in pochi minuti nel Nord Salento: alle ore 18.30 in Squinzano, 4 soggetti travisati da passamontagna, di cui uno armato di pistola perpetravano una rapina ai danni del supermercato “MD”, facendosi consegnare il denaro contenuto all’interno della cassa, pari a circa 300 euro, prima di darsi alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo 147 di colore scuro, nessun ferito.

Successivamente i medesimi si portavano presso il distributore di carburanti “IP” sito in Trepuzzi, in via Surbo, ove asportavano circa 200 euro da addetto alla distribuzione del carburante.

Subito dopo perpetravano un'ulteriore rapina ai danni del supermercato "Conad" di Novoli, ove sotto minaccia dell'arma si facevano consegnare denaro pari a circa 200 euro. Nessun ferito