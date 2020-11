«Dammi tutti i soldi»: minaccia la cassiera col taglierino e fugge con 400 euro. Paura al supermercato

E' entrato armato di taglierino nel supermercato Md di via Cudazzo, una traversa di via San Cesario, a Lecce. E sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnate l'incasso da una cassiera. E' accaduto venti minuti dopo le 14 di oggi. L'uomo, a volto scoperto, è fuggito con 400 euro in contanti a bordo di una Fiat Punto di colore nero con targa alterata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica e della Squadra Mobile, per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA