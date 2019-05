Trasporti e strisce blu, terremoto a Palazzo: interdittiva antimafia per Sgm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Sgm, cioè la società partecipata che, a Lecce, si occupa di trasporti pubblici e sosta a pagamento, è stata raggiunta da una interdittiva antimafia firmata nelle scorse ore dal prefetto Maria Teresa Cucinotta. Il provvedimento, di natura cautelativa e prudenziale, colpisce dunque una azienda il cui socio di maggioranza è un ente pubblico, in questo caso il Comune capoluogo, che detiene il 51% di Sgm.Cosa accadrà ora? E in che modo si potrà tenere separata la strada, e i provvedimenti interdittivi, di Sgm da quella del Comune? Interrogativi, questi, che entrano a gamba tesa e sono destinati a segnare l’ultimo miglio di questa campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale.