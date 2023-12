Sbaglia manovra e oltrepassa le recinzioni: tir "impantanato" nell'area di cantiere

Sbaglia manovra e oltrepassa le recinzioni: tir impantanato in piazza Libertini, a Lecce. Ieri notte, intorno alle 3, un camion al servizio del teatro Politeama Greco è rimasto bloccato all’interno dell’area di cantiere della piazza all’ombra del Castello Carlo V.

La manovra "proibita"

L’autista, a quanto pare, avrebbe rimosso le recinzioni per poter effettuare una manovra extra dietro il Teatro Apollo, in una zona attualmente ostruita al pubblico accesso. Il camion, quindi, non avrebbe rispettato il perimetro autorizzato dalla direzione dei lavori per le manovre dei mezzi pesanti. E l’azzardo è costato caro.

L'arrivo del carroattrezzi



Il mezzo è rimasto bloccato a lungo ed è stato disincastrato solo grazie all’arrivo del carroattrezzi. L’autoarticolato ha provocato alcuni danni alla pavimentazione.

Proprio ieri, infatti, sono ripresi i lavori in piazza dopo uno stop di 50 giorni. L’impresa si stava occupando di preparare il terreno che ospiterà il nuovo basolato. Questa mattina gli operai sono intervenuti per ripristinare la pavimentazione.

Dal teatro fanno sapere che non è la prima volta che accade una cosa del genere in quanto lo spazio di manovra assegnato ai mezzi sarebbe troppo piccolo.