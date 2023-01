Università, tentano il furto al Buon Pastore e a Studium 2000: ma il colpo sfuma

"Buon Pastore" e "Studium2000" nel mirino dei ladri. Il tentativo di introdursi nelle sedi dell'Università di Lecce con l'intento di mettere a segno un furto con buona probabilità è stato scoperto all'alba di oggi dai vigilanti della Cosmopol i quali - poco prima delle 4 - hanno notato che qualcuno aveva manomesso con la colla il lucchetto del cancello dell'edificio di via Valesio.





I vigilanti dell'istituto di sicurezza hanno immediatamente allertato il 113. Giunti sul posto, glia agenti hanno eseguito un sopralluogo insieme ai colleghi della Scientifica, verificando come anche nella serratura del portone di ingresso del "Buon Pastore", in via Taranto, fosse stata inserita della colla.



Per fortuna il colpo è sfumato e i malviventi - probabilmente grazie all'intervento di vigilanti e forze dell'ordine - si sono visti costretti a scappare a mani vuote.