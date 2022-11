Tennis Maglie, dopo l'incidente e il coma ​Crepaldi torna a giocare

L’incidente stradale, il coma farmacologico, la lunga riabilitazione e il sospirato ritorno in campo. Quella di Erik Crepaldi è una storia di sport che passerà agli annali del tennis salentino per coraggio, passione e forza di volontà. L’atleta del Circolo Tennis Maglie è tornato a giocare tra gli applausi scroscianti del pubblico, in occasione della penultima giornata della fase a gironi del campionato di serie A2, disputata contro il TC Baratoff Pesaro e vinta con un secco 6 a 0.

L'incidente

Il 16 settembre scorso il tennista vercellese era rimasto vittima di un sinistro frontale a circa dieci chilometri da Vercelli. Dopo il violento impatto Crepaldi era stato traportato in codice rosso all’ospedale di Novara. Il 32enne è stato in coma farmacologico prima di essere dichiarato fuori pericolo. Poi è cominciato il lungo periodo di riabilitazione conclusosi col lieto fine: il ritorno in campo tra l’ovazione generale. Crepaldi ha contribuito al successo del Ct Maglie sul TC Baratoff Pesaro con un’ottima prestazione. A margine del match il circolo magliese ha festeggiato il ritorno a pieno regime del tennista piemontese.