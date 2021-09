Salento, in ansia il mondo del tennis: Crepaldi grave in ospedale dopo un incidente d'auto. Atleta in coma farmacologico

Erik Crepaldi, componente della squadra del Circolo Tennis di Maglie, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale a Busonengo, vicino a Vercelli. Il tennista italiano è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 e trasferito prima all’Ospedale Sant’Andrea, poi all’Ospedale Maggiore di Novara.

L'atleta 31enne, al quale sono arrivati i pensieri di solidarietà e vicinanza non solo del circolo magliese ma di tutto il mondo del tennis salentino, si trova ora in coma farmacologico: le sue condizioni sarebbero molto gravi, ma i medici hanno escluso che sia in pericolo di vita. L'azzurro gestisce da maestro il Crepaldi Tennis Club di Vercelli insieme alla sua famiglia.