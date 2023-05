TedX Unisalento, la prima edizione di UniSalento all'Ecotekne è sold out/Gli ospiti

È tutto esaurito per il primo "TedX UniSalento" di venerdì 26 maggio dalle 15 alle 19 nel centro congressi del complesso Ecotekne di Monteroni di Lecce, all'insegna dell'«inteRЯeazione». I biglietti per l'evento, accessibili solo per la comunità accademica, sono andati subito sold out, tanto che soltanto per il pomeriggio di ieri è stata data un ulteriore possibilità di accapparsi i ticket. L'evento sarà comunque visibile seguendo la diretta sui social e su www.tedxunisalento.org

Merito soprattutto dell'effetto novità, ma non solo, anche dei nomi di chi salirà sul palco, i famosi speaker Percorsi e discorsi di vita seguendo il filo della manifestazione salentina «Niente è assoluto, tutto è in relazione».

L'idea parte dagli studenti

La prima edizione del TedX all'Università del Salento è nata dall'idea di alcuni allievi e alumni della Scuola Superiore ISUFI, l'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare. «Desideravamo contribuire ad animare il dibattito su temi d’interesse scientifico e culturale con pratiche di formazione, disseminazione dei saperi e condivisione di progettualità», hanno detto gli studenti. Anche il rettore, Fabio Pollice, ha espresso soddisfazione per «un evento che riflette pienamente lo slancio innovativo che permea il nostro Ateneo».

Gli interventi e gli speaker

Durante questa prima avventura della manifestazione, quindi, spazio all'analisi sotto molteplici prospettive del tema dell'interreazione. Ecco tutti gli interventi :

- il content creator e attivista della comunità transgender Ethan Caspani ("(Non) sono diverso")

- la giornalista Chiara Chiriatti ("Credere nel cambiamento")

- il giornalista, scrittore e sceneggiatore Gabriele Romagnoli ("Senza vita di scorta")

- l'attrice, autrice e performer Lea Barletti ("Lo spazio tra (ovvero, uno spettacolo vivo)")

- Davide Indino, noto per la nomina ad Alfiere della Repubblica a soli 16 anni per il suo contributo alla promozione della lettura tra i coetanei ("Come la cultura può ancora salvarci")

- Silvia Cagnazzo, promotion and communication officer della Audiovisual unit al Parlamento Europeo ("Accorciare le distanze. Cosa significa essere giovani europei")

- Federico Ricci Tersenghi, docente di Fisica teorica all'Università di Roma "La Sapienza" ("Complessità e disordine tra premi Nobel e machine learning")

- il giovane ricercatore e divulgatore scientifico Marco Martinelli ("Lo sai che è tutta chimica?")

- Saverio Sticchi Damiani, Presidente US Lecce ("Salento puro e meritocrazia")

La storia

TedX è nato nel 1984 come una conferenza in cui convergono tecnologia, intrattenimento e design. Le relazioni dei vari speaker vengono tradotte in più di 100 lingue e distribuite in tutto il mondo. Ogni anno sono gestiti più di 3mila eventi TedX, gestiti in maniera indipendente. Nel 2020, Ted ha lanciato "Countdown", iniziativa per accelerare le soluzioni alla crisi climatica e mobilitare un movimento per un futuro a emissioni zero.