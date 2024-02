Non ritirava il pranzo d'asporto da giorni: 64enne trovato morto in casa nel Salento

I servizi sociali gli lasciano il pranzo giornaliero fuori casa, ma lui non lo ritira per alcuni giorni. Così scatta il sospetto che gli sia accaduto qualcosa. E il dubbio, infine, si trasforma in realtà. Un uomo di 64 anni di Taurisano è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione.

Viveva da solo

Di lui non si avevano notizie da domenica scorsa. Saranno gli accertamenti medico-legali, ora, a stabilire con esattezza il giorno della morte. L'uomo, che viveva da solo, da qualche tempo riceveva giornalmente il pranzo da parte dei servizi sociali. Gli addetti, però, notando che da alcuni giorni il cibo non veniva ritirato dall'esterno dell'abitazione, hanno segnalato l'accaduto agli agenti della polizia locale. Questi ultimi hanno raggiunto l'appartamento e, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del pubblico ministero di turno, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell'abitazione. Il corpo ormai senza vita dell'uomo era in casa. Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha avviato gli accertamenti per stabilire il giorno della morte. Si presume che a causare il decesso dell'uomo sia stato un malore.