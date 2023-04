Salento, furto nella Pro Loco: la refurtiva ammonta solo a poche decine di euro

Furto nella Pro Loco di Taurisano in provincia di Lecce. I malviventi hanno sfondato la porta della sede dell'associazione e hanno portato via denaro e alcune attrezzature.

Il furto è avvenuto con ogni probabilità nella notte tra domenica e lunedì, ma non è escluso che i ladri possano aver agito tra sabato e domenica. La sede della Pro Loco si trova nell'atrio interno del palazzo ducale, sul quale si affacciano anche gli ingressi degli uffici comunali. Dalle stanze in uso all'associazione sono spariti un videoproiettore e un monitor, oltre al telefonino in uso ai volontari del Servizio civile e ad alcuni documenti. Inoltre, è stata portata via una cassetta contenente il denaro delle tessere associative. Un magro bottino, per fortuna: la refurtiva ammonta solo a poche decine di euro.

La scoperta

Ad accorgersi di quello che era avvenuto, ieri mattina, è stata una delle volontarie del Servizio civile. Aprendo la sede, la ragazza ha notato che la porta era stata manomessa ed ha subito allertato la presidente dell'associazione, Katia Nuzzo. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri della stazione cittadina, che hanno avviato le indagini per cercare di scoprire l'identità dei ladri. In collaborazione con gli agenti della polizia locale, sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, ma le immagini non avrebbero - almeno per il momento - fornito elementi utili a dare un volto e un nome ai malviventi. Potrebbero comunque rivelarsi utili le registrazioni di altri “occhi” elettronici installati nella zona del centro storico.

«Quando la volontaria si è accorta di quello che era successo - racconta la presidente della Pro Loco - mi ha subito allertata. I ladri avevano messo a soqquadro la sede dell'associazione, portando via il proiettore, il monitor e il telefono, oltre al denaro delle tessere. Fortunatamente erano solo pochi euro. Abbiamo anche notato che la finestra della presidenza era aperta: probabilmente, mentre i ladri erano dentro, fuori c'era un complice che li teneva informati dell'eventuale arrivo di qualcuno. Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri: speriamo che si possa risalire presto agli autori di questo gesto».