Salento, colpo nella sala delle slot machine: macchinette svuotate e ladri in fuga

Ladri in azione nella notte nella sala slot di via Carmiano a Novoli in provincia di Lecce. Scassinate e svuotate le slot machine e la macchinetta cambia soldi presente all’interno della sala. Bottino ancora in fase di quantificazione.

Ad agire intorno all’1 e 30, sarebbero stati almeno in due.

I ladri arrivati in zona a bordo di un’autovettura, sfruttando l’ora tarda e la contestuale chiusura delle altre attività commerciali della zona, si sono introdotti nel locale direttamente dalla porta di accesso.

Il colpo

Constatata che la sala fosse vuota, uno dei due furfanti ha iniziato a svuotare le slot, mentre il secondo uscito sulla porta, arma in pugno, ha fatto da palo. Un colpo messo a segno in pochi minuti. I movimenti dei due ladri però sono stati registrati dall’occhio elettronico dell’impianto di videosorveglianza installato nella sala.

L’allarme antintrusione ha richiamato sul posto anche i vigilantes dell’Istituto di vigilanza De Iaco security e i carabinieri, ma dei due ladri non c’era più traccia. Le indagini sul furto sono affidate ai militari della locale stazione.