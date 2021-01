Via vai sospetto nella casa al mare: spacciatore sopreso a confezionare le dosi di cocaina

Prosegue da parte della Polizia di Stato l’attività di prevenzione e repressione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di un pluripregiudicato nativo di Corsano, L. B., che aveva scelto la marina di Novaglie come sede principale dei suoi “affari”.

A mettere gli agenti sulle tracce dello spacciatore, è stato il continuo andirivieni di persone dal suo appartamento. Attraverso mirate osservazioni e pedinamenti, sono stati ricostruiti i movimenti dello spacciatore, constatando così il flusso di un consistente numero di “clienti” che dai comuni limitrofi, si recavano frequentemente nella località balneare.

Avuta la certezza che lo spacciatore si trovasse in casa, gli agenti sono quindi entrati in azione: hanno colto l’uomo sul fatto mentre confezionava, in bustine monodose. Sono stati trovati 8,1 grammi di cocaina, gà sistemata in 16 bustine di plastica.

Il giovane “pusher”, quindi, veniva accompagnato negli uffici del Commissariato di Taurisano e dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria ed in attesa del giudizio di convalida.

