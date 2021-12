Tamponamento multiplo in centro: coinvolte 6 auto. Automobilisti soccorsi dal 118

Sei auto coinvolte in un maxi-tamponamento avvenuto a metà mattinata in via Cavallotti, nel centro di Lecce, lungo l'arteria che costeggia la villa comunale. Sul posto per prestare soccorso agli auotomobilisti si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestire il traffico in campo anche gli agenti della polizia municipale. Inevitabili, tuttavia, rallentamenti e code lungo le arterie principali del centro cittadino già congestionate dall'orario di punta delle attività lavorative e dallo shopping prenatalizio.