Svelato il giallo sulle ossa trovate in un pozzo: erano resti animali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rientra l'allarme sul ritrovamento delle ossa, avvenuto ieri sera nelle campagne tra Surbo e Trepuzzi: stando ai primi accertamenti, appartenevano a un animale. I resti saranno comunque analizzati da un medico legale per fugare ogni dubbio.Carabinieri e vigili del fuoco avevano lavorato per gran parte della notte: intervenuti per domare l'incendio di un auto e avviare le indagini, si erano ritrovati ad osservare increduli alcune ossa che affioravano da un pozzo nelle vicinanze. E' così scattato un piano che ha previsto il recupero di quelle ossa e lo svuotamento del pozzo, per recuperare eventuali altri reperti. Dopo alcune ore di mistero, il giallo sembra risolto: quei resti appartenevano a qualche animale morto da tempo.