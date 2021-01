Il marciapiede si allarga, la strada si restringe e i vigili del fuoco restano bloccati: la denuncia dei commercianti di zona Mazzini

I lavori di sistemazione degli incroci del reticolo viario intorno a piazza Mazzini, a Lecce, finiscono di nuovo nella bufera. E dopo le proteste delle scorse settimane, con i commercianti di via Oberdan e piazzetta Alleanza a criticare il progetto di rifacimento dei marciapiedi dell'area confezionato dall'amministrazione Salvemini, sul web monta nuovamente la protesta dopo uno scatto pubblicato da Stefano Alfarano, titolare di una nota ottica cittadina. Il commerciante chiama in causa direttamente l'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis, perché l'allargamento dello spazio riservato ai pedoni e il conseguente restringimento della carreggiata a ridosso dell'incrocio ha, di fatto, bloccato il passaggio di un camion dei vigili del fuoco.

Fortunatamente nessuna emergenza andava risolta in quel momento, ma il pensiero che la strada - così come concepita di tecnici comunali - non garantisca il passaggio agevole dei mezzi di soccorso serpeggia fra i cittadini del quartiere, che attendono una risposta.

