Stop al rave party nelle campagne di Castrì: si spegne la musica

Stop al rave party: si chiude in "anticipo". Il rave infatti sarebbe dovuto durare almeno fino al 17 agosto. Identificati gli organizzatori.

Si spegne la musica

Dopo la negoziazione con le forze di polizia che hanno circondato l'area impedendo l'accesso ad altre persone già dalle prime ore di ieri, i partecipanti al rave party nelle campagne di Castrì, in Salento, cominciano ad allontanarsi spontaneamente dal campo occupato abusivamente.

APPROFONDIMENTI LECCE Rave party con centinaia di persone. Il sindaco: «Non sono preoccupato, non fanno male a nessuno» IL BLITZ Rave party alle porte della città: la polizia “spegne” la festa

Gli organizzatori, a quanto si apprende, hanno spento gli impianti audio e la musica martellante è cessata. Al rave partecipavano circa mille persone. L'evento sarebbe dovuto durare fino al 17 agosto. La situazione, sottolineano le forze dell'ordine, è sotto controllo e il deflusso avviene senza problemi.

Il rave nato sui social

Il rave party illegale era stato organizzato da migliaia di ragazzi attraverso social e gruppi privati. I giovanierano arrivati in piena notte. La location scelta è un terreno di un privato che si trova nelle campagne non lontane da Castrì, recintato dai muretti a secco, con una sola entrata, nelle vicinanze anche di Pisignano, frazione di Vernole.

Le forze dell’ordine sono state avvertite e sono intervenute subito per lo sgombero, posizionandosi su tutti i lati del terreno per chiudere gli ingressi in corrispondenza delle stradine che conducono al luogo “invaso”. Non è stata impresa semplice: ci sono stati scontri e anche contusi. Il grande raduno di giovani, notturno, è stato ritenuto clandestino.



La situazione era precipitata in poche ore: all’improvviso si sono viste macchine parcheggiate lungo le varie strade, ragazzi a piedi nelle campagne che si dirigevano verso il luogo dell’appuntamento, musica così forte che si sentiva perfino dalla provinciale. Numerosi i militari impegnati nelle operazioni di sgombero e di incolumità pubblica, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, tutti impegnati su più fronti, mentre il rave andava avanti.