Stefano Minerva balla col tamburello a Palazzo Adorno

Si è scatenato con il tamburello, non ce l'ha fatta a resistere. Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce, ha dato spettacolo a Palazzo Adorno per la presentazione del progetto "Trammari, suoni tracce e visioni in cammino".

Il progetto

Il progetto è promosso da Nauna Cantieri Musicali, con il patrocinio della Provincia di Lecce e la partecipazione dei Comuni di Melendugno, Martano, Soleto, Galatina, Galatone e Nardò. Appuntamento dal 16 al 21 maggio in Salento, con Enza Pagliara, Dario Muci, Antongiulio Galeandro e Gianluca Longo. «Lo ammetto - ha detto in un post social Minerva - quando c'è un tamburello poi..si sa come va a finire».