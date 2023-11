Staffetta dei People Runners: "Maglia del dialogo" al sindaco Bruni

La “Staffetta del dialogo” fa tappa ad Otranto e il sindaco della città, Francesco Bruni, riceve la “Maglia del dialogo”. A donargliela è stata dai People Runners, la squadra podistica che sta raggiungendo vari centri della Puglia con la corsa “Staffetta del dialogo”. Che l’altro giorno ha fatto tappa proprio nella città dei martiri. La maglia è firmata da numerose personalità e premi Nobel per la Pace ed è il simbolo dell’adesione della città ai principi della convivenza pacifica.

Sport e salute

Questa edizione della “Staffetta” lega lo sport anche ad un altro concetto fondamentale, il binomio sport e salute, intesa nel suo significato più ampio, ma a base della quale resta tuttavia l’alimentazione. Non a caso la “Staffetta” è sostenuta da Upstream Italiana (www.upstreamsalmons.com), un’azienda di Parma che fa della sana e corretta alimentazione il suo carattere distintivo. Durante la consegna della “Maglia del dialogo”, è stato letto anche un passo della “Carta per un mondo non violento”, documento costitutivo del Summit dei Premi Nobel per la pace. Ad esso si è riferito anche il sindaco sottolineando che Otranto, in onore della sua storia e tradizione, vuol porsi come vero e proprio ponte verso i Balcani e costituire un osservatorio permanente sui temi che promuovono la convivenza e le relazioni tra i popoli del Mediterraneo e dell’Europa dell’Est.

Tra gli obiettivi più importanti l’allargamento ormai quasi fisiologico dell’Unione Europea verso est.

Il sindaco ha voluto indossare la “Maglia del dialogo” proprio per ribadire il concetto dell’adesione e partecipazione all’iniziativa, cui ha augurato il miglior successo.

Gli ambasciatori del dialogo

Alla cerimonia di consegna era presente Pierluigi Giannoccolo in rappresentanza degli atleti della Asd Otranto 800: con la loro partecipazione sono diventati veri e propri “ambasciatori del dialogo”. All’Associazione è stata donata dai People Runner la maglia della squadra in segno di gemellaggio tra le organizzazioni sportive.