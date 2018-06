Rifiuti abbandonati in campagna o per strada: pizzicati 11 sporcaccioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici multe in neanche sei giorni, per un totale di 3.400 euro da pagare alle casse pubbliche. Le fototrappole posizionate lungo il litorale e nelle strade di campagna "immortalano" nuovi sporcaccioni, intenti ad abbandonare rifiuti sui cigli della strada o nel verde. "Le sanzioni - spiegano dal Comune - hanno riguardato il conferimento in area non autorizzata dunque l’abbandono, il conferimento di rifiuti miscelati o frazioni di rifiuti da differenziare conferiti nel secco residuo, il conferimenti di rifiuti in orari non consentiti, la mancata chiusura dei cassonetti e il conferimento di rifiuti da parte di persone non residenti a Lecce. Inoltre, sempre per il periodo che va dal 10 al 16 maggio, sono stati effettuati circa 50 accertamenti Tari".La visualizzazione foto per foto delle migliaia di immagini scattate dalle fototrappole e poi la consultazione delle cinque banche dati indispensabili per l’individuazione dei soggetti responsabili continuerà nei prossimi giorni.La sanzione per chi abbandona i rifiuti è di 400 euro. Se il soggetto individuato non è in banca dati Tari si informa il Settore Tributi per l’inserimento e se invece il soggetto è inserito ma non ha ritirato il kit o la chiave per conferire nei carrellati si aggiunge un verbale per mancato ritiro di altri 50 euro.“Circa 3 mesi fa - dichiara l’assessore all’Ambiente Carlo Mignone - abbiamo provveduto ad eliminare i vecchi cassonetti e ad avviare il servizio di raccolta di prossimità nelle marine, un servizio che la precedente Amministrazione avrebbe dovuto avviare già nel 2016, così come previsto nel capitolato d’appalto. E proprio nelle marine che, a partire da questi giorni e per i prossimi tre mesi si popoleranno sempre di più, abbiamo deciso di intensificare i controlli per identificare e sanzionare chi abbandona i rifiuti e chi li conferisce in maniera errata. Quello delle fototrappole è un lavoro complesso ma preciso e lo porteremo avanti per tutto il periodo estivo proprio al fine di garantire decoro in queste aree a vantaggio di tutti i cittadini e dei turisti”.