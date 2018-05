Spaccio di droga anche agli studenti: chiuso un bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accusa è pesantissima: in quel bar, frequentato da molti pregiudicati, spesso si verificavano dei casi di spaccio anche a studenti minorenni. E così gli agenti del commissariato di polizia di Galatina hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore di Lecce che ha disposto la chiusura, per dieci giorni, del bar Havana di Galatina. Il provvedimento, spiegano dalla questura, si è reso necessario per arginare il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica: il bar, infatti, che vede tra i suoi avventori diversi soggetti gravati da precedenti penali, sorge nei pressi di alcune scuole superiori.Nei giorni scorsi gli agenti avevano arrestato una persona, trovata in possesso di alcune dosi di cocaina; e in un'altra occasione, durante l'orario scolastico, avevano denunciato a piede libero un minore che si trovava all'esterno del bar per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, durante un controllo, gli agenti avevano trovato alcuni grammi di marijuana nascosti in un cofanetto nella sala giochi annessa al bar.