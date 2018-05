CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Muri imbrattati, rifiuti, siringhe e sporcizia. È questa la situazione in cui si trovano i sottopassi di via Monteroni e via Lequile, diventati da tempo dimore per tossici e vandali e quindi pericolosi per l’attraversamento dei pedoni. Una situazione di degrado ben nota a Palazzo Carafa, il quale intende ripristinarne la sicurezza con delle telecamere: «I due passaggi sono stati chiusi. Presto installeremo un sistema di videosorveglianza», ha annunciato l’assessore Mignone.A denunciare lo stato di degrado dei due sottopassaggi della città, da qualche tempo aperti tutta la notte e usati come gabinetti pubblici o come punto di incontro per teppisti, è stato Leo Ciccardi del comitato popolare “Nuova Rudiae”, portavoce delle lamentele dei cittadini e che in più occasioni ha segnalato a Palazzo Carafa le criticità dei sottopassaggi di via Monteroni e di via Lequile/Diaz, dove i cancelli «risultano essere stati forzati con la rottura il lucchetto». Ciccardi ha chiesto più volte «se non la chiusura, quanto meno la pulizia e la disinfettazione; tenendo in considerazione che, a causa di forza maggiore i pedoni hanno la necessità di transitare nei sottopassi in alternativa ad tragitto pedonale molto più lungo» e senza dimenticare «la salute degli incoscienti che purtroppo “loro malgrado” sono i fautori del pericoloso degrado come in questo caso». All’interno dei due sottovia, infatti, spesso si trovano i resti del bivacco notturno: bottiglie, spazzatura o scatole di siringhe. Un problema di degrado di cui il Comune è a conoscenza: «Tempo fa abbiamo effettuato un primo sopralluogo a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini, in quanto i sottovia risultavano sempre aperti e sporchi. Una situazione anomala visto che la chiusura e la pulizia erano affidate a una società – spiega l’assessore all’Ambiente Carlo Mignone -. Abbiamo inoltre registrato una scarsa illuminazione dei luoghi e l’assenza di un sistema di controllo. Avevo quindi predisposto la chiusura, in attesa di nuovi interventi per la messa in sicurezza. Evidentemente alcuni cancelli sono stati forzati».