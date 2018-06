«Truffa». Sotto sequestro 150mila euro: bufera giudiziaria sul concertone della Notte di San Rocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’inchiesta della Procura per truffa rischia di oscurare il concertone della Notte di San Rocco a Ruffano, uno degli eventi più seguiti dell’estate salentina. Un sequestro preventivo del valore di 155mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Lecce nei confronti di Pasquale Luigi Gaetani, fino al 2015 assessore provinciale, poi assessore comunale a Ruffano e attualmente presidente della Fondazione “Notte di San Rocco di Torrepaduli”, con sede a Ruffano. Gaetani ha creato la Fondazione nel 2014 dopo essere stato denunciato dal Cda della precedente Fondazione di cui pure era stato presidente, la “Notte di San Rocco - Pizzica, tamburello, scherma in ronda”.Nell’ambito dello stesso procedimento penale per abuso d’ufficio e truffa aggravata, il gip del Tribunale di Lecce Vincenzo Brancato ha disposto per la Fondazione la sanzione interdittiva per un anno dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, «e della revoca, ove possibile, di quelli già concessi». Stando alle indagini della Procura di Lecce Gaetani, in concorso con altre tre persone, l'imprenditore Cesare Vernaleone e due componenti del Cda della Fondazione (Maria Ester Cardigliano e Anna Tommasina Viva), avrebbe truffato tra il 2013 e il 2016 la Provincia di Lecce, il Comune di Ruffano e il Consorzio Interprovinciale Universitario del Salento ottenendo indebitamente contributi pubblici per complessivi 155mila euro finalizzati a finanziare il concerto che ogni anno, il 18 agosto, la Fondazione organizza a Ruffano, utilizzando fatture per spese inesistenti (forniture palco, luci, impianti audio). Proprio oggi, sul suo profilo Facebook, Gaetani annunciava di aver ottenuto dalla Regione Puglia un contributo di 129.600 euro per il Concertone della Notte di San Rocco di quest’anno.