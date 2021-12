Si allontana da casa con un connazionale e con il passaporto: si cerca una 17enne

Nella mattinata odierna i genitori di una minore di 17 anni, D.L., cittadina montenegrina residente a Lecce, hanno sporto in Questura una querela contro ignoti per sottrazione consensuale della stessa.

La giovane alle 7.30 ha lasciato la sua abitazione per recarsi presso l’Istituto Superiore che frequenta in città; tuttavia in quell’Istituto non è mai arrivata in quanto è stato accertato anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni, che la ragazza si sarebbe allontanata in compagnia di un connazionale.

La ragazza, che non ha con sé il telefono cellulare, indossa jeans di colore nero, scarpe da ginnastica di colore bianco marca “Adidas” ed un giubbino nero con strisce bianche sulle maniche. La 17enne ha portato via dalla propria abitazione il passaporto rilasciato dall’Autorità Montenegrina intestato alla sorella maggiorenne, con la quale c’è una marcata somiglianza.

Successive indagini hanno consentito di appurare che il ragazzo, apparentemente di circa vent’anni, con il quale si è allontanata, possiede una autovettura Volkswagen Golf di colore bianco con targa straniera.