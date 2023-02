Si addormenta nella casa al mare dopo il furto: ladro arrestato

Si introduce in una casa al mare a San Cataldo per rubare ma poi, vinto dalla stanchezza, si addormenta. Una leggerezza costata cara a un uomo di 46 anni, che infatti è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti a seguito dell'allarme scattato in un'abitazione vicina, anch'essa visitata dal ladro.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione. Intervenuti per tentato furto presso un’abitazione estiva, i carabinieri hanno rintracciato il ladro che si era barricato all'interno di un'abitazione per dormire. Successivi accertamenti, hanno permesso di ritrovare - in uso all'uomo - un'auto rubata nella nottata ai danni di una 40enne di Lecce insieme a monili in oro, piccoli elettrodomestici, tv-color, due iphone e oggetti vari. Contestualmente, sono stati rinvenuti 2 grammi di "crack", sequestrato.