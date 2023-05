Sfuma il sogno della Serie D per il Gallipoli: il Manfredonia vince ai rigori. Ora i playoff nazionali

Sfuma il sogno della serie D per il Gallipoli. La lotteria dei rigori premia il Manfredonia nello spareggio appena terminato a Fasano: promossi i foggiani che vincono la sfida per 5-4 dopo che la partita si era chiusa sull'1-1. Non è bastato il pareggio di Sansò al 35' che ha risposto al vantaggio iniziale di Turitto.

Decisivi gli errori dal discehtto dei giallorossi Benvenga e Fruci. Tanta delusione tra i giallorossi, ma ora cammino del Città di Gallipoli proseguirà con i playoff nazionali.