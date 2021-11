Haschisc sotterrata in giardino e nascosta in casa: perquisizioni con la pala meccanica. Sequestrato un quintale di droga

Gli agenti della Questura di Lecce hanno sequestrato quasi un quintale di hascisc nel corso di alcune perquisizioni domiciliari effettuate tra Nardò e Copertino a carico di due persone arrestate nei giorni scorsi per reati specifici. Si tratta di Gianluca Calabrese, 34 anni della provincia di Lecce già noto alle forze dell'ordine e Cristian Roi, 39enne di Nardò. Nei pressi dell'abitazione di uno degli arrestati, all'interno di un bidone in plastica sotterrato ad una profondità di 80 cm, sono stati trovati 43 panetti di hashish.

Oltre dieci chili di droga e ventimila euro in contanti: tre arresti per spaccio

Una pala meccanica per scovare la droga in giardino

Oltre 36 kg della stessa sostanza stupefacente suddivisa in panetti, è stata rinvenuta anche questa in un secondo bidone sotterrato. Per procedere agli scavi in giardino le forze dell'ordine hanno utilizzato una pala meccanica. Sequestrata anche una macchina contasoldi di ultima generazione, materiale per il confezionamento delle dosi , dispositivi elettronici per inibire le comunicazioni wireless nonché banconote di vario taglio trovate nascoste in diverse intercapedini dell'appartamento per totale di 17.700 euro.