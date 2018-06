© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedicenne viene travolto da un'auto e finisce in gravi condizioni in ospedale, dov'è ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del "Panico" di Tricase. È accaduto attorno alla mezzanotte lungo via Provinciale ad Andrano. Il giovane viaggiava in sella ad uno scooter, quando all'altezza di un semaforo si è scontrato violentemente contro una vettura. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri. L'automobilista, sottoposto ai rituali test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe, è risultato positivo e verrà pertanto denunciato.