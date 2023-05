Screening contro l'osteoporosi: accordo di un'azienda salentina con Prada

Prada sottoporrà i suoi dipendenti allo screening sullo stato della salute delle ossa per prevenire l'osteoporosi e le fratture da fragilità. Il famoso marchio nel settore del lusso e della moda ha stretto un accordo con la società pugliese Echolight S.p.A, nata come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sedi a Lecce e a New York.

Come andrà

I dipendenti dell'azienda italiana famosa in tutto il mondo saranno sottoposti ad una scansione ecografica per misurare la densità minerale ossea. R.e.m.s. - si chiama così lo strumento medico - è il primo al mondo a sfruttare gli ultrasuoni senza l'impiego delle radiazioni. Una scansione con cui saranno eseguiti controlli sulla colonna vertebrale e sul femore. Ad ogni dipendente viene consegnata una "carta d'identità" dell'osso sullo stato di salute delle ossa.