Scorrano, 47enne ritrovato morto nel letto dell'ospedale. La denuncia dei familiari e l'inchiesta della Asl

Si ricovera spontaneamente nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Scorrano, nel Salento, per una rimodulazione della terapia che seguiva per tenere sotto controllo la sua patologia, ma il giorno dopo viene trovato morto in ospedale. Su questa morte ora i parenti - nello specifico il padre e il fratello, che hanno sporto denuncia nella stazione dei carabinieri, assistiti dal legale Davide Spiri - vogliono vederci chiaro.

Secondo quanto fatto verbalizzare dai parenti, l'uomo - un 47enne di Lecce - stava bene fino alle 19 di lunedì, quando ha sentito telefonicamente il padre. A dire il vero, l'uomo aveva notato che il figlio non riusciva a parlare bene, ma aveva dato la colpa della voce impastata a qualche farmaco che con ogni probabilità gli era stato somministrato. Non poteva prevedere che, di lì a poche ore, il 47enne sarebbe stato trovato morto nel suo letto d'ospedale.

La tragedia



Cosa sia accaduto quella notte, nessuno al momento è in grado di dirlo. Si sa solo che martedì mattina, attorno alle 5, l'uomo era uscito dalla stanza e aveva detto all'infermiere che lo aveva incrociato in corridoio di essere diretto in bagno. Qualche minuto più tardi, in effetti, lo stesso infermiere aveva visto l'uomo tornare in stanza. Solo attorno alle 6 è scattato l'allarme: il 47enne era immobile nel suo letto, già in arresto cardiaco e nulla hanno potuto le manovre respiratorie. Il suo cuore aveva ormai smesso di battere.

Su questa morte inspiegabile, ora, i parenti vogliono vederci chiaro e intendono capire se il decesso poteva essere evitato. Parallelamente, anche la Asl ha avviato un'inchiesta, chiedendo che sul corpo del 47enne sia effettuata un'autopsia. Il corpo dell'uomo si trova ora nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove, non appena il magistrato nominerà il medico legale, sarà eseguito l'asame autoptico che potrà chiarire le cause della morte e gettare una luce anche su eventuali responsabilità.