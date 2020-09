Scontro tra auto e bici in centro: un altro ciclista ferito. È il secondo episodio in meno di 24 ore

Cicilista travolto da un auto nel centro di Lecce. L'episodio si è verificato pochi minuti fa nei pressi dell'Istituto Marcelline, all'incrocio tra Viale Otranto e Via Don Minzoni.

L'uomo, un 55enne in sella alla due ruote, è stato investito da un auto e, candendo rovinosamente sull'asfalto, ha riportato numerose ferite ed escoriazione oltre a un trauma cranico. Sul posto il personale del 118 per i primi soccorsi che hanno, poi, provveduto a trasportare il ciclista all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce in codice giallo. A intervenire anche gli agenti della Poliza municipale ai quali ora spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Quello di questa mattina è il secondo incidente in meno di 24 ore che vede coinvolti ciclisti in città. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, in via Trinchese a Lecce e a pochi metri da piazza Sant'Oronzo altri due ciclisti sono rimasti feriti nell'impatto che ha visto scontrarsi frontalmente una city bike e un bici da corsa. Per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo di due ambulanze del 118.

