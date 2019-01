Scontro in serata sulla statale, grave un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un violento incidente si è verificato questa sera verso le ore 20.45 sulla strada che porta fuori Tricase, nelle vicinanze dell'ingresso al santuario della Madonna di Fatima. L'esatta dinamica non è ancora nota ma sembrerebbe che due veicoli, entrambi condotti da automobilisti del posto, si siano scontrati frontalmente. I due conducenti sono in ospedale per accertamenti: si tratta di un ufficiale della Guardia di finanza di Tricase e un 49enne di Corsano. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Tricase, i carabinieri e gli uomini del 118.