Scomparsa da giorni una professoressa salentina: rintracciata in ospedale

Fortunatamente terminata l'apprensione, durata alcuni giorni, e vissuta anche a Lecce per la scomparsa di Annarita Rizzo, docente in pensione residente a Roma, ma salentina d’origine. Parte della sua famiglia, fratelli e nipoti, vivono nel capoluogo leccese. La donna è stata rintracciata all'ospedale San Camillo di Roma, riconosciuta da un medico che aveva letto l'annuncio di scomparsa.

La donna – secondo quanto comunicato sui social dai familiari che hanno lanciato l’allarme – era di rientro nella Capitale dopo una vacanza a Dublino.

Si sono perse le tracce dal 19

Dal 19 settembre però si erano perse le sue tracce: la donna quel giorno ha telefonato alle 18.30 e poi alle 22.30 per dire che non trovava mezzi per tornare a casa da Fiumicino. Poi più nulla, con il telefono che era risultato a lungo irraggiungibile.