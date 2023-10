Salento, matrimonio da favola: andrà in onda sulla tv francese

Santa Cesarea Terme conquista la Francia e la città termale apparirà presto nel canale televisivo generalista transalpino primo per ascolti in tutto il Paese. Nei giorni scorsi si sono tenute all’interno della Cala dei Balcani, nota location specializzata in matrimoni nel Salento, le riprese di una puntata del programma tv francese “4 Mariages pour 1 lune de miel” equivalente al programma italiano “Quattro matrimoni”.

La coppia italo francese

Una coppia italo-francese ha scelto la provincia di Lecce e in modo particolare Santa Cesarea come cornice del proprio matrimonio.

L’evento è stato ripreso da “Télévision française 1”, meglio noto con la sigla TF1, primo per ascolti in Francia, e andrà in onda tra gennaio e febbraio. «La richiesta di partecipare al programma da parte degli sposi, è stata una grande opportunità che con il mio team abbiamo colto subito per dare più visibilità alla città in cui sono cresciuto e in cui ho investito - racconta Francesco Urso, titolare della Cala dei Balcani -. Da tanti anni ormai sono sempre più in aumento i matrimoni stranieri nella nostra Santa Cesarea perché chi viene da fuori ama la vista mozzafiato sul mare e tutta la pineta dalla quale siamo circondati. Tutto questo è possibile grazie anche alla proficua collaborazione con le numerose strutture ricettive del posto che cullano gli ospiti per tanti giorni prima e dopo il matrimonio. Il “destination wedding” è in fortissima crescita e tutti, sia noi imprenditori sia l’amministrazione comunale, dobbiamo investire nell’offrire servizi e nell’attrarre ancor di più matrimoni provenienti dall’estero».