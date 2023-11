Salento, il vento di maestrale regala onde agli amanti del kitesurf

L'allerta meteo vento in Puglia non crea solo disagi, ma anche grande divertimento per gli amanti degli sport da tavola. Accade così che nelle marine di Nardò, in provincia di Lecce, alcuni esperti del kitesurf foil si sono cimentati in splendide evoluzioni surfando le onde dello Ionio.

Alle 13 di oggi - sabato 18 novembre - la piccola spiaggetta di Sant'Isidoro era "accarezzata" da onde del mare in forte agitazione grazie all'urlante maestrale che ha soffiato sulle coste pugliesi consentendo ad un gruppo di giovani di "volare" sulle onde giocando tra l'isoletta e Torre Squillace come fotografato negli scatti di Roberto Carlucci.