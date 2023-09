Fondazione Veronesi in classe a Lecce: prevenzione ed educazione alla salute

Prevenzione ed educazione alla salute a scuola per migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni. Sono stati questi temi trattati nell’incontro promosso dalla Fondazione Veronesi e ospitato questa mattina all’interno dell’Istituto “Stomeo-Zimbalo” di Lecce, unica tappa pugliese del progetto. Presente all’iniziativa, aperta con i saluti della dirigente scolastica Elisabetta Tundo, il senatore Roberto Marti, che ha consegnato la Costituzione agli alunni della scuola. “E’ una settimana fondamentale per le politiche per la scuola e per il benessere dei nostri ragazzi, degli insegnanti e di noi genitori. Abbiamo reintrodotto con legge al Senato, di cui sono stato il relatore, i giochi della Gioventù.

A questo si aggiunge l’inserimento dello sport in Costituzione, ed ora guardiano con la stessa fiducia anche all’inserimento della prevenzione nella Carta Costituzionale. Tutto questo a conferma di quanto questa maggioranza di Governo stia seguendo il valore del benessere dei ragazzi partendo dal fulcro della scuola”. Sull’iniziativa Marti ha poi aggiunto: “con la fondazione Veronesi entriamo nelle scuole per parlare di prevenzione a 360 gradi, per la salute fisica e psicologica e la libertà dei ragazzi. Ci sono tanti problemi che influiscono sulla dispersione scolastica e sugli stimoli ai ragazzi, e anche su questo bisogna intervenire. Da leccese, - ha sottolineato il senatore - abbiamo voluto portare qui l’iniziativa, perché si tratta di una scuola inserita in un tessuto sociale complesso, ma con una dirigente scolastica che ha fatto un’opera di ricucitura in maniera eccellente, offrendo tantissime possibilità di benessere e serenità a questi ragazzi”. Per la Fondazione Veronesi, conosciuta in Italia anche per le attività di educazione alla salute che costituisce non solo un investimento nel benessere individuale, ma anche uno strumento fondamentale per la prevenzione e la promozione della salute pubblica, è intervenuta Annamaria Parola. “Nel corso degli anni, grazie anche al Protocollo d’Intesa firmato con il Ministero dell’Istruzione, la Fondazione Veronesi ha interagito con oltre 400.000 studenti e 7.000 docenti, consolidando la convinzione che sia necessario portare nelle scuole un’informazione consapevole sui corretti stili di vita, lavorando inoltre ad una proposta di una legge che istituisca l’educazione alla salute come materia d’insegnamento obbligatoria, sottolineando l’importanza della prevenzione e della salute personale e collettiva”. Infine, il divulgatore scientifico Alessio Perniola ha interagito con gli studenti con delle attività pratiche sui temi della prevenzione, dell’educazione alla salute e del rispetto dell’ambiente.