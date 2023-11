A Lecce il "Fight Clubbing World" con i campioni del combattimento

ring della nuova edizione del Fight Clubbing. Il più grande evento italiano di sport da combattimento si svolgerà questa sera al PalaVentura a Lecce e verrà trasmesso su Dazn in mondovisione. I grandi campioni saliranno sul quadrato per dare spettacolo nell'ambito della manifestazione fondata da Andrea Sagi. Luci suldella nuova edizione del. Il più grande evento italiano di sport dasi svolgerà questa sera al PalaVentura ae verrà trasmesso suin mondovisione. I grandi campioni saliranno sul quadrato per dare spettacolo nell'ambito della manifestazione fondata da Andrea Sagi.

Fight Clubbing, appuntamento a Lecce alle 19

A partire dalle 19 si apriranno i cancelli del palazzetto dello sport di piazza Palio, in occasione della competizione che vedrà salire sul ring, tra gli altri, campioni del mondo Fabio Puce ed Enrico Pellegrino, il campione italiano Giuseppe Carafa di Ugento e altri volti noti come Pasquale Di Silvio e Cristian Milea.

La presentazione dell'evento

La conferenza di presentazione si è svolta ieri mattina presso l'Open Space di Palazzo Carafa alla presenza dei maestri di OltreCorpo Fabio e Gianluca Siciliani, Andrea Sagi e l'assessore allo Sport Paolo Foresio. «Ringrazio la Regione Puglia per il sostegno e la città di Lecce che ci ha accolti dichiara Andrea Sagi .

I fratelli Siciliani

«Cari leccesi, vi aspettiamo al palazzetto per vedere quello che non avete mai visto - dichiara Fabio Siciliani -. Ringrazio l'assessore Foresio e il Comune per il supporto. Combatteranno atleti di primissimo livello da tutto il mondo, dalla Thailandia, dalla Romania e da altri paesi, per un appuntamento che avrà la massima rilevanza mediatica grazie alla collaborazione con Dazn».

L'evento è patrocinato dal Comune di Lecce, dalla Regione Puglia, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana Fpi e dall'Opes. «Ogni combattimento inizia con un inchino e finisce con un inchino conclude Gianluca Siciliani -. È questo insegnamento che noi cerchiamo di trasmettere anche attraverso i nostri eventi. Sarà una competizione sportiva con combattenti di altissimo livello ma sempre animati tra loro da un atteggiamento di massimo rispetto». L'evento promuoverà il progetto sociale "Allenati contro La Violenza" per fornire un supporto al mondo femminile. «Siamo onorati di ospitare a Lecce l'evento di sport da combattimento più importante d'Italia - dice Foresio -. Un appuntamento importante che ha riempito le strutture ricettive della città favorendo il processo di destagionalizzazione. C'è grande attesa anche per assistere al primo match al mondo di boxe in carrozzina».

