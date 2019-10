Salvini lancia la sfida: “Ci vediamo a Lecce”. Salvemini: “Anche a Brindisi e Taranto”

Ultimo aggiornamento: 19:15

LECCE – “Ci rivediamo a Lecce”: all’indomani del risultato in Umbria Matteo Salvini lancia la sfida al centrosinistra, dopo che alle ultime amministrative in Umbria che hanno visto il Centrodestra trionfare il Carroccio in testa in 86 comuni su 92. Il leader della Lega in realtà ha preso di mira il capoluogo salentino dopo le parole di Conte, che aveva commentato i dati così: “Con tutto il rispetto per l’Umbria, una popolazione che è pari a quella della provincia di Lecce e non può essere determinante per le sorti del Governo”.Tuttavia il guanto di sfida che non è sfuggito al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. «Non capisco se sia una promessa o una minaccia - ha replicato su Facebook il sindaco di Lecce - in ogni caso la Lega noi l’abbiamo sconfitta a maggio. Se Salvini cerca la rivincita noi in Puglia siamo pronti. Lo aspettiamo a Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Trani e in tanti altri Comuni».