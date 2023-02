Salento, incidente stradale: auto contro moto. Due in ospedale

Incidente stradale in paese: scontro, auto contro moto, nel pomeriggio in via Apulia nel rione di Caprarica a Tricase. Lo scontro è stato abbastanza violento con la moto che è volata su una Renault che viaggiava in direzione opposta.

In sella alla moto c'era un ragazzo di Tiggiano che è caduto per terra. Allertati gli uomini del 118, il ragazzo e il conducente dell'auto sono stati trasportati in ospedale per fortuna non in condizioni critiche. Sul posto anche la polizia locale.