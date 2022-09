Salento, arriva la ruota panoramica di Aperol a Lecce: ecco quando

A Lecce arriva la ruota panoramica di Aperol. L’evento "Aperol Together We Cheer", organizzato dal gruppo Campari, farà tappa anche nel capoluogo salentino con una serie di iniziative previste dal 7 al 9 ottobre. Tra queste, c’è l’installazione di una ruota panoramica nell’area di parcheggio ex Gil, su viale Università.

La ruota alta 32 metri

Dopo aver colorato di arancione altre città italiane, l’Aperol Together We Cheer si prepara ad approdare anche a Lecce con una tre giorni di eventi all’insegna dei brindisi con la bevanda arancione più famosa. Tra le attrazioni principali, la grande ruota panoramica alta 32 metri che sarà nel parcheggio ex Gil a pochi passi dall’Obelisco.

Per consentire le operazioni di scarico di materiale, lo svolgimento dell’evento e successivo ricarico è stata predisposta dal settore Polizia locale una ordinanza per la variazione della viabilità lungo via Adua, nel tratto compreso tra piazza Rizzo e via De Giorgi.

Nello specifico il provvedimento prevede il divieto di transito e fermata da mezzanotte alle 16 del 1 ottobre; divieto di fermata a tutti i veicoli a ridosso del parcheggio ex Gil dalla mezzanotte del 2 ottobre alle 16 del 4 ottobre; divieto di transito e fermata dalle 15 del 7 ottobre alla mezzanotte del 9; divieto di transito e fermata da mezzanotte del 10 ottobre alle 10 del 12 ottobre.