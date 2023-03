Salento, ancora un'auto incendiata. Vigili del fuoco al lavoro nella notte

Auto divorata dalle fiamme. L'incendio si è verificato a Poggiardo dove questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie sono intervenuti in via della libertà civico sette per un incendio di autovettura. Si tratta di una Renault Twingo di proprietà del 58enne Z.M..

All'arrivo dei vigili del fuoco l'auto era già stata completamente distrutta dalle fiamme. Per fortuna non si sono verificati danni ad altre cose o persone. Ancora sconosciute le cause del rogo sulle quali si sta lavorando per fare chiarezza.