Incendio nella notte: la cucina di un'abitazione distrutta dalle fiamme. A Nardò rogo in casa di un sindacalista

Due incendi in altrettante abitazioni tengono impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte. I roghi si sono sviluppati a Caprarica di Lecce e a Nardò. Nel primo Comune, le fiamme hanno interessato un'abitazione al piano terra di via Lecce. I vigili del fuoco di Maglie, giunti sul posto poco prima di mezzanotte grazie a una segnalazione, hanno raggiunto la cucina, scoprendo così che il rogo era partito proprio da quella stanza. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire con esattezza da dove siano partite le fiamme. Intanto, è stato vietato l'accesso alla cucina fino alla sua sistemazione.

Il rogo a Nardò

A Nardò, invece, un rogo è partito dal balcone dell'abitazione di un sindacalista. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Gallipoli, che hanno poi appurato come tutto sia partito da un corto circuito. Le fiamme si sono quindi propagate a un cumulo di materiale cartaceo accatastato all'esterno. Fortunatamente, in quel momento non c'era nessuno in casa.